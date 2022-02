Biodigestore, l'ordine dei Commercialisti di Civitavecchia aderisce alla manifestazione - Terzo Binario News

“Quale Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Civitavecchia voglio significare che questo consiglio neo nominato il 22 scorso, aderisce convintamente alla manifestazione di domani contro il biodigestore .

Riteniamo che il territorio del comprensorio di Civitavecchia abbia già dato troppo in termini ambientali e che lo stesso debba invece essere ascoltato e non mortificato ulteriormente prima di prendere qualunque decisione potenzialmente irreversibile e dannosa per la salute e per l’economia”.

dott Marco Manovelli

Presidente ODCEC Civitavecchia