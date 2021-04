Furto al supermercato di Monteverde e fuga sull'auto rubata: presi - Terzo Binario News

Un arresto e due denunce della Polizia

Hanno rubato alcuni generi alimentari in un supermercato e poi si sono allontanati a bordo di un’autovettura. E’ successo ieri sera a Monteverde. Ad intercettare la vettura in via Edoardo Jenner, dopo aver ricevuto la nota di furto diramata dalla sala operativa della Questura di Roma, una pattuglia delle Sezioni Volanti.

Perquisita l’autovettura i poliziotti hanno trovato 2 confezioni di tonno composte da 11 scatole e hanno constatato che l’autovettura a bordo della quale erano scappati, risultava rubata.

Dai primi riscontri poi gli agenti hanno scoperto che il nome fornito da uno degli occupanti era falso e che lo stesso era ricercato per evasione.

Al termine degli accertamenti., B.A., con precedenti di polizia è stato arrestato per evasione e false attestazioni a pubblico ufficiale, gli altri due passeggeri una ragazza di 28 anni e un ragazzo di 27 sono stati denunciati per furto e ricettazione.

La vettura, provento furto, è stata restituita al proprietario.