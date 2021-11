Furto a Cerenova segnalato dal Controllo del Vicinato - Terzo Binario News

Post sul gruppo del Controllo del Vicinato, dove si segnala un furto a Cerenova.

“Dopo un lungo periodo di tranquillità e dopo qualche “segnale” di presenze anomale, ecco il primo furto di stagione rilevato.

Questo fatto, segnalato sul Gruppo wathsapp del Controllo del Vicinato di Cerenova, è avvenuto in via Veio.

In questo periodo purtroppo i malfattori fanno perlustrazione e studiano le presenze/assenze per poi appprofittare dell’assenza dei proprietari per aggredire le abitazioni.

Sempre attenzione a tutto, attivate l’allarme quando uscite di casa e segnalate sempre qualsiasi presenza o comportamento anomalo”.

Controllo del Vicinato Marina di Cerveteri