Alessio Zangrilli trovato morto nel Tevere - Terzo Binario News

Il pugile risultava scomparso dal 10 ottobre

Risultava scomparso dal 10 ottobre Alessio Zangrilli ed è stato trovato cadavere nel Tevere.

Il 35enne era un pugile che si allenava nella palestra popolare di San Lorenzo.

La madre si era appellata anche alla trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto?

Sembra che a causa del Covid Alessio avesse perso il posto di lavoro.

«Ultimamente era molto taciturno, di solito aveva una grossa parlantina, con il senno di poi possiamo pensare tante cose ma lì per lì abbiamo pensato fosse solo un momento come capita nella vita di ognuno di noi, un momento che non girava bene, non trovava lavoro, era un po’ più preoccupato», ha raccontato, alla trasmissione di Rai 3, l’allenatore della palestra popolare di San Lorenzo dove Alessio andava a praticare la boxe.