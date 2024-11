Furti di bici elettriche a Civitavecchia, due denunce dei Carabinieri • Terzo Binario News

Valore complessivo di quasi 9mila euro, provengono da un garage dove l’ammanco totale è stato quantificato in 44mila euro

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno denunciato 3 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di ricettazione, acquisto di cose di sospetta provenienza e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un 42enne del posto, già sottoposto alla sorveglianza speciale, nel corso di un controllo è stato trovato in possesso di una bicicletta elettrica risultata rubata.

L’uomo ha riferito ai Carabinieri di aver acquistato il veicolo da un 40enne del posto che, sentito in merito, ha confermato la compravendita senza però saper fornire l’esatta provenienza della bicicletta.Sono stati entrambi denunciati.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile, invece, hanno riconosciuto un 43enne del posto, senza occupazione e già noto per precedenti reati, transitare a bordo di una bicicletta elettrica di ingente valore e si sono insospettiti. Ad esito del controllo, il veicolo è risultato provento di furto. I successivi accertamenti a casa dell’indagato hanno permesso ai Carabinieri di trovare un’altra bicicletta elettrica, risultata rubata, e di 4 dosi di cocaina.Le biciclette, del valore complessivo di 8.500 euro, sono state recuperate e riconsegnate ai proprietari. Sono risultate essere state asportate nel corso di due episodi di furti in abitazione nel centro cittadino, con ammanchi per un valore complessivo di 44.000 euro.Un segnale importante quello che i Carabinieri hanno fornito alla cittadinanza, garantendo una risposta sempre più attiva alle necessità di sicurezza invocate dal territorio. Resta comunque ferma l’importanza di segnalare ogni movimento sospetto di mezzi o persone,nonché di denunciare ogni episodio accaduto.