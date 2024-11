Fiamme dal box all'Ardeatino, i pompieri fanno evacuare la palazzina: anziana intossicata • Terzo Binario News

La Sala Operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato alle 11 circa le squadre dell’EUR 11/A e di Ostiense 7/A con l’Autoscala, due Autobotti VF ed il Carro autoprotettori in Via Barbana (RM), per un incendio di un box con all’interno un autovettura.

Il personale arrivato sul posto per precauzione ha fatto evacuare una palazzina di otto piani ed una donna è stata trasportata in ospedale dal personale sanitario del 118 a causa delle inalazioni di fumo, nel mentre proseguono le operazioni di spegnimento.

Una donna di 82 anni ha inalato dei fumi in quanto residente nell’appartamento immediatamente sopra il garage oggetto dell’incendio; é stata condotta in ambulanza in codice giallo al Policlinico Umberto I.

Sul posto anche i Carabinieri e il 118.