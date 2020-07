Fumo dalle navi: coltre nera su Civitavecchia - Terzo Binario News

Una lettrice ha inviato questi scatti he mostrano come la presenza delle navi sia sì utile per ospitare gli equipaggi e iniziare la ripresa economica ma d’altra parte significa pure inquinamento.

I giganti del mare bruciano oli pesanti che avvelenano l’ambiente nonostante quelli nuovi in costruzione siano più attenti alle tematiche ambientali, con l’utilizzo di carburanti a baso tenore di zolfo. Quando sono nello scalo però, e tutte insieme, fanno formare questa coltre nera che i civitavecchiesi sono costretti a respirare.

