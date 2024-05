Fugge da Civitavecchia, preoccupazione per Giulia • Terzo Binario News

La 16enne sparita dalla comunità il Ponte, appello a Chi l’ha visto

Una ragazza di Cannigione, Giulia Mazzeo di 16 anni, è scomparsa lo scorso giovedì 9 maggio da Civitavecchia, dove sta seguendo un periodo di terapia presso la comunità “Il Ponte”, in cui si trova da dicembre.

La ragazza, che risiede in Gallura insieme ai genitori, non aveva manifestato nessun segnale di insofferenza. Giulia ha lasciato nella comunità non portando documenti, soldi e cellulare. Con lei è scomparso anche un altro 17enne anche lui ospite della e anche lui senza documenti, soldi e cellulare. Non si ha la certezza che siano insieme.

La madre di Giulia ha deciso di diffondere attraverso il sito “Galluraoggi” un appello, con la speranza che possa arrivare alla ragazza e convincerla a farsi viva: “Giulia, torna a casa, ti stiamo aspettando. Qualsiasi cosa sia successa non importa, noi siamo con te”, afferma la mamma nel video.

I due ragazzi hanno lasciato la comunità senza lasciare tracce e senza portare con sé i cellulari. Le ricerche sono appena iniziate, e si stanno concentrando nel territorio di Civitavecchia, la scomparsa è stata denunciata con un appello a chi ne ha di dare informazioni, dal programma Rai “Chi l’ha visto”.