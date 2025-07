Fuga di monossido di carbonio in un hotel sull'Aurelia, 96 ospiti evacuati • Terzo Binario News

Attimi di paura all’alba di oggi, 14 luglio, in un Hotel di via Aurelia, dove una fuga di monossido di carbonio ha costretto all’evacuazione 96 ospiti.

L’allarme è scattato intorno alle 4:30 del mattino, quando alcuni clienti hanno iniziato ad accusare malori riconducibili a un’intossicazione e hanno contattato la reception. Da lì è partita la chiamata al numero unico per le emergenze.

Sono state interessate 44 stanze su 46 e l’evacuazione è avvenuta in via precauzionale, sotto il coordinamento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con la squadra 4A e il CRRC, il Carro Rilevamento Radioattivo Chimico, specializzato nei controlli ambientali. Presenti anche i medici del 118.

Sei persone presenti nell’hotel sono state trasportate in ospedale con sintomi da intossicazione da monossido, insieme a un operatore del 118 coinvolto durante le operazioni di soccorso. Fortunatamente nessuno è in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, il monossido si sarebbe sprigionato dalla caldaia della struttura, che è stata posta sotto sequestro. “La situazione è sotto controllo”, hanno fatto sapere i vigili del fuoco. Le indagini sono in corso per chiarire le cause e verificare eventuali irregolarità nei sistemi di aerazione o manutenzione dell’impianto.

Rai News 24