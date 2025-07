Maxi rissa fra ragazzi a Tarquinia Lido • Terzo Binario News

Sui social un vetrallese mostra una pistola: denunciato

Ormai siamo in piena estate e anche la malamovida si trasferisce al mare.

A Tarquinia, in provincia di Viterbo, è scoppiata una maxirissa è scoppiata tra giovanissimi a ridosso del lido, una zona lontana dai locali più frequentati ma poco presidiata, spesso teatro di zuffe tra adolescenti alterati dall’alcol.

Le immagini sono eloquenti: schiaffi, calci e pugni ripresi dai telefonini che hanno velocemente fatto il giro dei social: in molti quelli che hanno assistito alla scena senza far nulla per calmare gli animi.

Per mettere fine alla rissa è stato necessario l’intervento dei Carabinieri, che hanno sgombrato l’arenile e hanno sventato una spedizione punitiva di alcuni adulti chiamati per regolare i conti tra le due fazioni.

Uno di loro era già destinatario di un foglio di via. I militari hanno così evitato le conseguenze di un altro episodio recente, quando gli scontri erano sfociati in un accoltellamento.

Non mancano i risvolti inquietanti: un ragazzo di Vetralla, tra quelli aggrediti, ha postato sui social una sua foto con una pistola in pugno accompagnata dalla minaccia: “Domani, parola di mia nonna, vi buco a tutti e vi faccio correre, Tarquinia Lido”. Identificato, è stato denunciato al tribunale dei minori.

Interviene il sindaco Francesco Sposetti che, “in riferimento ai recenti episodi di cronaca che hanno suscitato preoccupazione tra i cittadini”, rassicura “la popolazione, in modo particolare le famiglie dei tanti ragazzi e ragazze che frequentano il lido”, e ribadisce “con fermezza l’impegno dell’amministrazione comunale per la sicurezza urbana, con particolare attenzione alla movida serale e notturna. Tarquinia è, e continua a essere, una città sicura. I fatti accaduti negli ultimi giorni non devono alterare la percezione di una comunità che ha sempre fatto della vivibilità, dell’ospitalità e del rispetto delle regole i propri punti di forza”.

Sposetti riepiloga: “Fin dal nostro insediamento c’è sempre stato un dialogo costante con prefettura, forze dell’ordine e tutte le altre autorità competenti, alle quali da tempo ho chiesto un rafforzamento dei controlli per le aree maggiormente frequentate, soprattutto durante le ore serali e nei fine settimana. Tutto questo con l’obiettivo di prevenire situazioni di disagio e contrastare con determinazione ogni comportamento violento o incivile. Colgo quindi l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le forze dell’ordine che, con professionalità, presenza costante e grande senso del dovere, garantiscono quotidianamente la sicurezza della nostra città. La collaborazione c’è e continuerà a essere pienamente sostenuta dal Comune”.

Il sindaco conclude: “A nome dell’amministrazione comunale, ribadisco la volontà di agire con responsabilità e determinazione, promuovendo i momenti di sana aggregazione, socialità e rispetto reciproco. La movida deve essere vissuta come un’opportunità di svago e condivisione, non come fonte di tensione. Continuerò a lavorare con impegno e determinazione perché Tarquinia resti un luogo sicuro, accogliente e vivibile, dove ciascuno possa godere del proprio tempo libero in piena serenità. Invito, infine, tutti a mantenere un clima di equilibrio e responsabilità, evitando speculazioni che rischiano solo di alimentare senso di insicurezza e divisioni sociali”.