Fuga di gas alla chiesa di Sant'Ugo a Roma, 200 intossicati durante il pranzo di Natale • Terzo Binario News

Nell’intervento del nucleo NBCR dei vigili del fuoco di Roma è stata trovata nella sala un’alta concentrazione di monossido di carbonio

Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 15.30 presso la chiesa di Sant’Ugo, in via Lina Cavalieri a Roma, dove erano presenti in un locale interrato circa 200 persone ospiti del pranzo di Natale.

L’allarme è scattato per i sintomi di intossicazione da gas accusato da alcuni: 4 persone sono state portate in ospedale con le ambulanze, 2 al Pertini e 2 al Sant’Andrea, refertate in codice giallo e codice verde.

I controlli effettuati dal personale NBCR dei vigili del fuoco di Roma hanno evidenziato nella sala un’alta concentrazione di monossido di carbonio. Sono in corso la ventilazione meccanica dei locali ed attività di accertamento delle cause.