Fuga di gas al Cerreto, al lavoro tecnici e pompieri a Ladispoli • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Ladispoli informa i cittadini che nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 4 marzo, intorno alle 19, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel quartiere Cerreto a seguito di una segnalazione relativa a una possibile fuga di gas.

L’intervento dei pompieri è stato immediato e ha consentito di mettere in sicurezza l’area.

I tecnici dell’azienda che gestisce il servizio di distribuzione del gas nel quartiere sono tuttora al lavoro per individuare e risolvere definitivamente il problema.

In via precauzionale e in accordo con la società di gestione, si è deciso di procedere alla chiusura temporanea dei serbatoi principali, al fine di prevenire qualsiasi rischio e garantire la massima sicurezza per i residenti.

La sospensione dell’erogazione del gas interessa attualmente circa 1.200 utenze del quartiere Cerreto.

Le squadre tecniche stanno operando senza sosta con l’obiettivo di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile e riportare la situazione alla normalità.

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare costantemente l’evolversi della situazione. Eventuali aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati attraverso i canali istituzionali e i profili social ufficiali del Comune di Ladispoli.