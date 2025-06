Frontale a Civitavecchia, morto un 33enne • Terzo Binario News

Era a bordo di uno scooter insieme a un 27enne anch’egli rumeno che deve essere elitrasportato a Roma, lo schianto contro un’auto in via Fontanatetta; rilievi della Municipale

Incidente mortale in via Fontanatetta a Civitavecchia sulla strada di sant’Agostino che porta alla Madonnina di Pantano.

A perdere la vita Cosmin Alexandru Cimbru, 33enne di origine rumena, che si trovava a bordo di uno scooter con il connazionale 27enne T.R.P. . Per quest’ultimo, in codice rosso, si attende l’arrivo dell’eliambulanza.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 17.30 con il due ruote che procedeva in direzione mare. Forse una manovra azzardata, forse una svolta improvvisa fatto sta che i due balcanici sono finiti addosso alla vettura che procedeva in senso opposto.

Per entrambi, la Municipale ha chiesto l’effettuazione degli alcooltest, come da prassi in questi casi.

Code per il rientro dalla giornata al mare, con la Municipale di Civitavecchia che si sta occupando dei rilievi, insieme al supporto dei Carabinieri.