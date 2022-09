Fridays For Future Civitavecchia: "Venerdì scenderemo di nuovo in strada" • Terzo Binario News

“Il 23 settembre scenderemo di nuovo per le strade della nostra città per far sentire la nostra voce.

La crisi climatica va trattata come una crisi, è qui e ora, come ci hanno dimostrato il caldo estremo e la siccità di questa estate, la violenta tromba d’aria che ha colpito la nostra città, come ci hanno dimostrato le drammatiche immagini delle Marche di pochi giorni fa.

Crisi climatica e crisi sociale che ne deriva viaggiano a pari passo.

Da anni lottiamo contro scelte scellerate che mettono il profitto di pochi prima del benessere collettivo.

Sono nate dal basso proposte e progetti alternativi al dogma dei combustibili fossili e al ricatto ambiente-lavoro, arrivati perfino sui tavoli istituzionali, ma le scelte politiche continuano ad essere inefficienti e controproducenti per Civitavecchia e non solo.

Proprio due giorni fa è arrivata la conferma che TVN tornerà a bruciare carbone a pieno regime. Anziché guardare al futuro, si torna indietro.

A due giorni dalle elezioni politiche, dopo settimane di campagna elettorale in cui si sono riscoperti tutti ambientalisti, lanciamo un appello a tutta la cittadinanza, dai comitati, agli studenti, ai docenti, ai sindacati, ai lavoratori precari e non, ai disoccupati: è tempo di mobilitarsi e portare le nostre rinvendicazioni in piazza, perché, mentre i partiti giocano a creare meme e profili su tik tok e a dividersi le poltrone, ci stanno portando a sbattere contro un muro a tutta velocità.

Continuano a chiederci di fare sacrifici, come se non fossimo stati sacrificati abbastanza, continuano a soffiare sul fuoco della guerra, le cui ripercussioni ricadono sulle popolazioni attaccate e su di noi con il caro bollette, mentre aziende energetiche come ENI hanno guadagnato il +670% degli utili solo nei primi sei mesi del 2022, pari a più di 7 miliardi, nella totale indifferenza del governo. Salari da fame, morti sul lavoro anche di giovani ragazzi che dovrebbero stare sui banchi di scuola e non in una fabbrica a morire e lavorare gratis.

Per questo, per altro, per tutto. Sfondiamo insieme questo muro, il 23 settembre nelle piazze di tutto il mondo e il 25 settembre alle urne. Appuntamento venerdì 23 alle ore 09:30 al parcheggio del tribunale di Civitavecchia. No bandiere di partito. Dalla fine del mondo alla fine del mese: stessa lotta”.

Fridays for Future – Civitavecchia