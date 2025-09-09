Francobollo celebrativo per la Sambuca Molinari, il plauso di Fdi Civitavecchia • Terzo Binario News

Il 10 settembre sarà emesso un francobollo commemorativo dedicato alla storica azienda Molinari Italia, fiore all’occhiello della nostra città e autentica ambasciatrice nel mondo del made in Italy. Si tratta di un omaggio giusto e doveroso a una grande realtà produttiva che da decenni lega il nome di Civitavecchia alla qualità e all’eccellenza italiana.

Desidero ringraziare il Ministro dell’Industria e del Made in Italy Adolfo Urso, che lo scorso anno ha visitato lo stabilimento Molinari di Civitavecchia, dimostrando grande attenzione e sensibilità verso le eccellenze industriali del territorio.

In questa occasione non posso non ricordare con commozione il compianto amico Claudio La Camera, vice coordinatore di Fratelli d’Italia Civitavecchia e storico dirigente del nostro Partito. Claudio, recentemente scomparso, è stato da sempre vicino alla famiglia Molinari e in particolare alla Senatrice Mafalda Molinari. Si è prodigato con passione e determinazione perché questo riconoscimento diventasse realtà. L’emissione del francobollo è anche una sua vittoria: purtroppo Claudio ci ha lasciati pochi giorni prima della sua presentazione, ma sono certo che, da lassù, gioirà per questo traguardo che rende onore alla Molinari e, indirettamente, alla nostra città.

Civitavecchia, grazie alla celebre Sambuca Molinari, trova in questo francobollo non solo un tributo a una grande azienda, ma anche un simbolo di identità e orgoglio per l’intera comunità.

Paolo Iarlori

Coordinatore comunale Fratelli d’Italia Civitavecchia