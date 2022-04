Fra Cerveteri e Ladispoli si torna in palestra - Terzo Binario News

“Con l’alleggerimento delle restrizioni e i casi di covid in decrescita, le palestre tornano a respirare un’aria diversa.

Si cominciano a vedere i primi segnali di ripresa, dopo due anni di crisi nera, da qualche settimana pare , ci sia, una ripartenza molto positiva.

Nel litorale a nord, tra Cerveteri e Ladispoli, i gestori iniziano a notare un flusso più continuo, con nuove iscrizione ai diversi corsi. Dal nuoto al fitness, passando per tennis e padel, sembra ci sia un risveglio dopo un lungo letargo.

Giancarlo Paolacci, direttore generale del Tyresnia Sporting Club e con una decennale esperienza alle spalle, fa un’analisi del momento.

” Diciamo che stiamo vedendo la luce dopo periodi bui – afferma – noto con piacere io, come altri miei colleghi, un aumento nelle iscrizioni, dovuti in particolare sia all’arrivo della bella stagione che alla riduzione delle restrizioni anti covid.

La gente, purtroppo, nei mesi scorsi aveva il timore di contagiarsi nelle strutture, ora che invece il peggio sembra passato, vi è ottimismo e tanta voglia di praticare la palestra.

Poi, storicamente, sono mesi questi dove donne e uomini, ragazzi e non, si preparano al meglio per la prova costume. Quindi, vi lascio intuire come da parte di tutti ci sia la voglia di prepararsi al meglio, mettendo a punto l’aspetto fisico.

Comunque al di là di tutto siamo fiducioso, da settembre le speranze sono quelle di riprendere gli anni pre covid, anche se ci vorrà del tempo”.

Nei numeri, a partire dal mese di aprile, vi è stato un incremento dell’iscrizioni del 30%. Un buon viatico in vista di una ripresa totale per tutte quelle palestre investite da un periodo molto triste”.