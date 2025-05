Fotografia, mostra di Gianni Tassi alla Compagnia portuale di Civitavecchia • Terzo Binario News

Interessante appuntamento con l’arte fotografica a Civitavecchia.

Si tratta della mostra di Gianni Tassi ospitata nel salone della Compagnia Portuale di Civitavecchia (terzo piano) in via Cooperazione 1.

Sono esposte trentasei stampe di cui 21 in bianco e nero formato 30 cm x 40 e le altre di vari formati a colori. La mostra non propone un tema specifico bensì si tratta di fotografie realizzate dall’autore dai primi anni ’70 fino ad oggi.

Il civitavecchiese Gianni Tassi, per 35 anni giornalista e fotoreporter del Messaggero (ha lavorato nelle redazioni di Civitavecchia e Viterbo, dove vive ta tempo), non è alla sua prima mostra, in precedenza ha proposto le immagini dei suoi viaggi all’estero, in zone di guerra o in luoghi martoriati dalla povertà: Iraq, Bosnia, Palestina, Etiopia, Madagascar.

L’orario di apertura della mostra è il seguente: da lunedì 26 maggio, inaugurazione alle 16, a sabato 31 maggio con orario 10-12,30 e 15,30-18,30. Ingresso libero.