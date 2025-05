“Piano Strategico di Sviluppo” del Comune di Civitavecchia finisce al Congresso dell'Istituto Nazionale di Urbanistica • Terzo Binario News

È in corso a Roma, presso la Casa dell’Architettura in Piazza Manfredo Fanti (Acquario Romano), il XXXII Congresso Nazionale INU – Istituto Nazionale di Urbanistica, in programma dal 22 al 24 maggio 2025.

L’evento costituisce un momento di confronto di rilievo nazionale per amministratori, tecnici e studiosi impegnati nei processi di trasformazione urbana e territoriale.

All’interno della manifestazione, la giornata del 22 maggio è stata dedicata alla Rassegna Urbanistica Regionale del Lazio, promossa dalla sezione regionale dell’INU. In tale contesto si inserisce anche la Mostra Urbanistica Regionale Lazio 2025, intitolata “Traiettorie innovative per l’Urbanistica tra piani e progetti”, inaugurata lo scorso 17 maggio.

Tra i progetti selezionati e in esposizione figura anche il “Piano Strategico di Sviluppo – Indirizzo e Coordinamento” elaborato dall’Ufficio Opere Strategiche del Comune di Civitavecchia, a conferma del ruolo attivo e progettuale che la città intende ricoprire nei processi di pianificazione integrata.

«La partecipazione del nostro Comune alla rassegna rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro tecnico e politico svolto in questi mesi – ha dichiarato l’Assessore all’Urbanistica Enzo D’Antò –. Voglio ringraziare sentitamente l’Ufficio Opere Strategiche per la professionalità, la competenza e la dedizione con cui ha costruito il Piano Strategico. È una base solida su cui costruire la Civitavecchia del futuro, attenta all’ambiente, inclusiva e capace di generare sviluppo.»

Sottolinea il Sindaco Marco Piendibene: «La presenza del Comune di Civitavecchia alla RUR Lazio 2025 è il frutto di una visione strategica che abbiamo perseguito sin dall’inizio del nostro mandato. Una visione che si fonda su una programmazione seria, partecipata e orientata al lungo periodo. Ringrazio l’Ufficio Opere Strategiche per l’instancabile attività portata avanti, che oggi ci permette di essere parte attiva nei più autorevoli contesti di confronto nazionale sull’urbanistica.»

La partecipazione alla Mostra Urbanistica Regionale Lazio 2025 conferma l’impegno dell’Amministrazione nel dotarsi di strumenti di pianificazione evoluti e funzionali, per affrontare in modo efficace le sfide ambientali, sociali ed economiche dei prossimi anni.