Forzano vettura in sosta: nella loro auto "il kit dello scasso" • Terzo Binario News

La scorsa notte, diverse chiamate al 112 hanno segnalato la presenza di due uomini aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un’auto in sosta in via via Tommaso da Celano, quartiere Appio-Tuscolano.

All’arrivo sul posto dei Carabinieri della Stazione Roma Tuscolana i due sono stati sorpresi a forzare la portiera e sono fuggiti, salendo a bordo di un’autovettura, a loro in uso, lasciata a motore acceso poco distante.

La fuga è terminata dopo un breve inseguimento, quando i Carabinieri li hanno bloccati in piazza Cesare Cantù. Rinvenuti in loro possesso numerosi attrezzi da scasso, due coltelli, grimaldelli e un manganello telescopico. Il materiale è stato sequestrato e i due, cittadini romani di 36 e 68 anni, sono stati arrestati.