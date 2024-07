Tromba d'aria a Santa Severa, rimosso un platano caduto su una villetta • Terzo Binario News

Una breve quanto violenta tromba d’aria ha caratterizzato la prima mattinata degli stabilimenti di Santa Severa costretti, loro malgrado, a chiudere rapidamente gli ombrelloni e scappare, visto che sono stati danneggiati QUI .

Danni anche nel centro abitato dove, scosso e poi divelto dal fortissimo vento, il grosso ramo di un platano si è spezzato in via Conti di Galeria finendo, come si vede, su una vicina villetta.

Sul posto sono intervenuti gli operai della Multiservizi di Santa Marinella, muniti di motoseghe e gru insieme ad Acea per i danni subiti dalla rete elettrica aerea.

Infatti il ramo ha trascinato con sé dei cavi.

Fondamentale la collaborazione di alcuni abitanti nella zona, pronti a segnalare il pericolo e collaborativi nella fase di intervento, dando le più utili indicazioni.

Le squadre già a meta mattinata avevano così ripristinato la viabilità e messo in sicurezza le abitazioni.