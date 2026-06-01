Fracassa, Tabarini, Gallitano e Cerroni: da loro riparte il Santa Marinella • Terzo Binario News

Nuovo ds Massimo Protani, vice allenatore Massimiliano Di Luca

La rivoluzione del Santa Marinella parte dai quadri tecnici. Punto fermo il tecnico Daniele Fracassa, alla terza stagione in rossoblù, che per il campionato 2026-2027 sarà affiancato da un nuovo vice ovvero Massimiliano Di Luca e da un nuovo direttore sportivo, che però l’allenatore conosce assai bene, ovvero Massimo Protani.

Stefano Di Fiordo diventa direttore generale mentre Roberto Scala è stato riconfermato nel ruolo di team manager. Sul fronte dei giocatori, confermati capitan Alessio Gallitano, Giuseppe Tabarini, Samuele Cerroni e Francesco Cuomo, mentre sono in corso le trattative con alcuni di coloro che l’anno scorso hanno calcato il sintetico dello stadio Fronti.

L’urgenza però è quella di ingaggiare i tre under da schierare titolari, individuandoli il prima possibile. Ma in virtù di un decimo posto anonimo nel girone A di Promozione, ben al di sotto delle aspettative societarie per quanto attiene la stagione scorsa, probabilmente le facce nuove saranno numerose.

«Sono contento di tornare a lavorare con Protani – spiega mister Fracassa – come successe già a Tolfa dove facemmo bene. Fra noi c’è simbiosi, le scelte sono condivise e nel frattempo ha avuto occasione di crescere. Infatti viene da un’esperienza importante a Fregene dove ha vinto il campionato di Promozione e l’anno scorso ha ottenuto secondo posto e play-off. Al gruppo di lavoro si è aggiunto Massimiliano De Luca. Per lui esperienze alla Cpc e al Civitavecchia Calcio con Massimo Castagnari, che ha seguito anche alla Cimina. Porta in dote esperienza e professionalità. Sarà il punto di raccordo fra staff tecnico e spogliatoio e uomo di riferimento nei momenti delicati. Nel suo caso, è capitato un incastro perfetto perché si è sganciato dai nerazzurri e la società cercava la sua figura e così ci siamo trovati con lui ibero e noi in cerca. Mossa intelligente della società, che così ha sistemato i quadri che in passato forse si è concentrata troppo sui giocatori».

Fracassa poi si sofferma sulla rosa che verrà: «Tabarini resta, è punto fermo per noi e lo abbiamo atteso dall’infortunio. Ora avrà l’estate per rigenerarsi e arrivare in forma per agosto. Se sta bene, fa la differenza. Restano anche capitan Gallitano in difesa, Cuomo a centrocampo, e Cerroni in attacco. Inoltre si stanno valutando gli altri ruoli perché la rosa andrà modificata in base agli under. In questo senso, Protani conosce il mercato romano a menadito e porterà gli elementi che servono. Il portiere Carlo Coronas? È in trattativa, lui è un under classe 2006, ha già disputato 25 partite in Promozione e può ricoprire un ruolo delicato. Anche Alessandro Caforio sta trattando. In generale ritengo che ci debbano essere cambiamenti, perché

qualcosa va cambiato visto il campionato mediocre dell’anno scorso quindi bisogna apportare modifiche profonde. La società ha detto che vuole disputare un campionato divertente, da posizioni di play-off e per questo siamo al lavoro, al fine di accontentare la dirigenza. Gli spareggi promozione ci sfuggono da due stagioni e stavolta non possiamo sbagliare» la conclusione di Daniele Fracassa. Indicativamente, la preparazione pre-campionato dovrebbe partire lunedì 17 agosto con raduno allo stadio Fronti.

Alessio Vallerga