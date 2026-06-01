A Tarquinia Lido manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi oltre alla nuova differenziata • Terzo Binario News

A Tarquinia Lido l’Amministrazione avvierà nei prossimi giorni una serie di interventi mirati sulla viabilità e sulla gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, decoro e vivibilità.

Il primo intervento riguarderà la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi per un investimento complessivo di 550mila euro.

A partire dal 3 giugno saranno avviati i lavori in via Algi, via Rapinio, via Quintiana, via Regas, via Axia, via Pirgi, via Odisseo e via degli Argonauti.

Accanto ai lavori pubblici, l’Amministrazione ha predisposto anche un rafforzamento dei servizi ambientali per affrontare il forte aumento delle presenze estive. Dal 15 giugno al 15 settembre sarà attivo un nuovo punto di raccolta differenziata presidiato e recintato su viale Cristoforo Colombo, operativo tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 22. Il nuovo presidio si aggiungerà all’isola ecologica custodita già attiva in via Porto Clementino, all’incrocio con via Axia, con l’obiettivo di migliorare il conferimento dei rifiuti, aumentare l’efficienza del servizio e contrastare il fenomeno di abbandono dei rifiuti.

“Sicurezza stradale, decoro urbano e maggiore efficienza nella raccolta differenziata sono priorità precise sulle quali stiamo intervenendo con fatti e risorse – sottolinea il sindaco Francesco Sposetti -. Lo scorso anno abbiamo investito 180mila euro per rifare tutto viale Porto Clementino e parte di viale Mediterraneo. Per la raccolta differenziata stiamo apportando migliorie e modifiche al servizio che non interessano solo il Lido ma tutto il territorio comunale. In merito alle critiche sul nuovo punto di raccolta presidiato, ricordo che i lotti non costruiti sono privati ed è stata individuata un’area pubblica compatibile con il contesto residenziale circostante”.

“Queste iniziative rientrano in una più ampia strategia di riqualificazione di Tarquinia Lido – evidenzia l’assessore ai lavori pubblici Sandro Celli -. Si sta completando un lungo e complesso iter amministrativo per l’assegnazione dei lavori di riqualificazione del lungomare, che prevede un investimento di oltre 2 milioni di euro”.