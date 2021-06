Forza Italia: "Per Ladispoli parcheggi multipiano prefabbricati senza fondazioni" - Terzo Binario News

“Forza Italia Ladispoli con le sue proposte intende migliorare la mobilità cittadina per permettere di muoversi in tranquillità, evitando l’assillo del traffico e del parcheggio.

Ci impegneremo, insieme al Sindaco Alessandro Grando e all’amministrazione comunale, per creare un PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile).

In primo luogo vorremmo ampliare i parcheggi già esistenti, come ad esempio quelli limitrofi alla stazione ferroviaria, ed allo stesso tempo vorremmo analizzare possibili soluzioni per la messa in opera di nuovi, è quanto dichiara Fabio Betti, Segretario Organizzativo e Delegato alla Mobilità per Forza Italia.

Idealmente vorremmo servirci di parcheggi multipiano prefabbricati senza fondazioni, che si inseriscano armoniosamente all’interno del contesto ambientale a cui sono destinate, e che naturalmente, grazie alle loro caratteristiche si dimostrano più vantaggiosi in termini di costi e tempistiche di realizzazione, più brevi, rispetto alla edilizia tradizionale. Queste strutture prefabbricate modulari, inoltre hanno un impatto visivo e ambientale minimo e consentono di raddoppiare o quasi i punti parcheggio.

Il comune, sta già lavorando all’installazione di colonnine di ricarica, sarebbe dunque interessante predisporne qualcuna in prossimità dei parcheggi.

Betti aggiunge: Il Recovery Plan potrà essere utile per la mobilità, in quanto i fondi sono destinati agli investimenti con un focus su mobilità ultimo miglio e ciclovie, in particolare, per le città e i luoghi turistici; nel caso del nostro Comune da sommare a quelle già esistenti.

Prima di realizzare alcuni di questi punti occorrerebbe creare un PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile con punti qualificanti:

spazio pubblico urbano a misura d’uomo e rispettoso dell’ambiente, e dove ci siano le condizioni, qualche quartiere car free, in cui tutto ciò che serve sta a pochi minuti di cammino da dove si abita, strade scolastiche, smart city, sicurezza della mobilità. Aumentare la dotazione del trasporto pubblico con nuovi mezzi (bus e navette) elettrici per poter garantire un inquinamento minimo o nullo. un sistema di bike rental efficace, al fine di evitare quanto già accaduto nel passato altrove, ovvero, dove i mezzi a pedale andavano in rovina o dispersi.

Queste, sono alcune delle proposte di Forza Italia, a nostro avviso fondamentali, per migliorare Ladispoli, da studiare coinvolgendo i cittadini nelle decisioni da prendere e per migliorare la vivibilità dei turisti che sovente frequentano la nostra cara città.

Tanto è stato fatto ma tanto è ancora da fare…”

Forza Italia Ladispoli