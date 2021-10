Forza Italia Ladispoli plaude il lavoro fatto al centro vaccinale di via Trapani - Terzo Binario News

Renio Valle, Commissario di Forza Italia Ladispoli dichiara: “ Il centro vaccinale di Via Trapani di Ladispoli ha fornito un contributo rilevante alla campagna vaccinale che ha visto non solo i villeggianti ma anche moltissimi cittadini dei comuni limitrofi approfittare di un presidio ben organizzato.

Un importante ringraziamento va al Sindaco Grando che prontamente aveva messo a disposizione i locali, al Delegato alla Sanità Pasquale Raia sempre operativo per le iniziative di utilità per i cittadini, alla Asl, ai Medici ed Infermieri, alla Protezione Civile per il supporto logistico”.

Marco PENGE, Delegato ai Rapporti Istituzionali per Forza Italia, dichiara:

“Il Centro vaccinale di Via Trapani ha dato un importante segnale di prevenzione per i cittadini che si sono tutelati con un farmaco importante per la tutela della nostra comunità.

Circa 40.000 i vaccini inoculati, di tutto questo dobbiamo ringraziare la lungimiranza e la perseveranza del Sindaco Grando, l’operosità del Delegato alla Sanità Pasquale Raia sempre presente.

Naturalmente un ringraziamento alla Asl, al personale Medico ed Infermieristico, alla Protezione civile ed ai volontari per il loro fattivo operato.”

Con la chiusura del centro vaccinale di Via trapani le vaccinazioni proseguiranno presso la Casa della Salute”.

FORZA ITALIA LADISPOLI