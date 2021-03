Forza Italia Ladispoli: "Benvenuti ai consiglieri Marco Fioravanti e Manuela Risso" - Terzo Binario News

“Forza Italia Ladispoli dà il benvenuto ai Consiglieri comunali che hanno aderito al partito azzurro ovvero Marco Fioravanti e Manuela Risso.

I Consiglieri comunali lavoreranno in sinergia con il Commissario di Forza Italia Renio Valle, il Coordinatore Provinciale onorevole Alessandro Battilocchio e il coordinatore regionale senatore Claudio Fazzone, per rafforzare l’azione ed il radicamento del Partito in vista delle prossime importanti sfide che vedranno Forza Italia protagonista in città.

Forza Italia Ladispoli