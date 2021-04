Forza Italia Ladispoli: "Bene la delega di Edoardo Petrone alle politiche giovanili" - Terzo Binario News

“Siamo molto soddisfatti della nomina di Edoardo Petrone come nuovo delegato alle politiche giovanili del nostro comune. Il suo profilo è senz’altro quello giusto, provenendo da Forza Italia Giovani, che è da anni in crescita soprattutto grazie all’impegno dell’On. Battilocchio, che è sempre sul nostro territorio per supportarci e ascoltarci. Siamo sicuri che si farà valere in un ruolo non facile, ma senza dubbio interessante.

Contestualmente vogliamo augurare buon lavoro agli Assessori Raimo e Bitti per i nuovi incarichi e ringraziamo Lucia Cordeschi per tutto il lavoro svolto. Andiamo avanti a testa alta, con chiarezza e a fianco del Sindaco Grando”.

Marco Antonio Fioravanti e Manuela Risso

Gruppo Consiliare Forza Italia Ladispoli