Forza Italia Civitavecchia: "Rinforzare collegamenti tra nuova sede Asl Roma 4 di Campo dell'Oro e il Centro" • Terzo Binario News

“L’entrata nel vivo della profonda riorganizzazione degli spazi e dei servizi annunciata dalla ASL Roma 4 che prenderà forma grazie agli investimenti del PNRR, nasce con l’obiettivo dichiarato di avvicinare sempre di più la sanità ai cittadini.

Tuttavia, lo spostamento dei servizi verso la sede di Campo dell’Oro, fortemente voluto dalla precedente gestione aziendale, se da un lato potrà produrre effetti positivi sull’organizzazione interna, dall’altro rischia di creare forti disagi per una parte significativa della popolazione.

In particolare, saranno penalizzati proprio i soggetti più fragili — anziani e utenti che ricorrono con maggiore frequenza ai servizi sanitari — che potrebbero trovarsi nell’impossibilità di raggiungere la nuova sede in maniera agevole e tempestiva.

Per questo motivo, Forza Italia invita l’Amministrazione comunale a prevedere sin da subito, nell’ambito della più ampia interlocuzione con la Regione sul trasporto pubblico locale, l’istituzione di un collegamento diretto tra il centro cittadino e Campo dell’Oro.

La creazione di una linea dedicata, oppure il potenziamento di quella esistente, rappresenta oggi l’unica risposta concreta per evitare che la riorganizzazione dei servizi sanitari si traduca in un arretramento dell’accessibilità per i cittadini.

Si tratta di una scelta di civiltà e attenzione sociale, soprattutto nei confronti delle fasce più deboli, che devono poter accedere alle cure senza ostacoli.

Forza Italia chiede pertanto all’Amministrazione comunale di intervenire con tempestività, garantendo:

• collegamenti adeguati tra centro e sede ASL

• fasce orarie compatibili con l’erogazione dei servizi sanitari

• un servizio realmente fruibile da parte degli utenti più fragili

Infine, si invita l’Amministrazione ad agire con lungimiranza in questa fase di transizione, in cui la competenza sul trasporto pubblico non è ancora completamente trasferita alla Regione, valutando sia l’istituzione di una linea dedicata agli utenti ASL, sia il rafforzamento del servizio esistente con corse mirate agli orari sanitari”.

Forza Italia Civitavecchia