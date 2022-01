Fontana di Trevi, 47enne cinese getta sampietrino addosso ad una vetrina - Terzo Binario News

Un cittadino di nazionalità cinese di 47 anni è stato bloccato da una pattuglia della Polizia Locale questa notte a Fontana di Trevi: l’uomo aveva appena gettato un sampietrino addosso ad una vetrina di un’attività commerciale in via del Lavatore, sfondando il vetro, ma è stato fermato immediatamente e accompagnato presso gli uffici del I Gruppo Trevi a via della Greca.

Al termine delle procedure di identificazione e delle verifiche in merito alla regolarità della sua posizione sul territorio nazionale, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento.