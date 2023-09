Folla e commozione alla fiaccolata per Rossella Nappini, uccisa a Monte Mario • Terzo Binario News

Presente anche il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca

Tanta folla e commozione oggi pomeriggio a Roma per la fiaccolata in memoria di Rossella Nappini, la donna uccisa a coltellate in zona Monte Mario.

Presente alla fiaccolata anche il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che in un lungo post sui social network ha ricordato la donna e tutte le vittime di femminicidio.

“È con profonda tristezza e rabbia che commemoriamo Rossella Nappini: una donna che ha perso la vita in circostanze orribili, diventando così la 78esima vittima di femminicidio in Italia dall’inizio dell’anno.

Numero che oggi sale a 79, con la morte di Marisa Leo nel trapanese. Ormai sembra di assistere a un bollettino di guerra.

Noi uomini dobbiamo essere i primi a metterci la faccia e fare di più per proteggere le donne dalla violenza, garantendo che ogni forma di abuso e sopraffazione venga condannata senza esitazione.

Questo richiede una cooperazione tra le Istituzioni, le forze dell’ordine, il sistema giudiziario e la società civile. Dobbiamo fornire alle donne, ancor di più di quanto stato fatto finora, gli strumenti necessari per allontanarsi da situazioni di pericolo.

Ma, soprattutto, dobbiamo educare le nuove generazioni a rispettare e valorizzare tutte le persone, indipendentemente dal loro genere.

Spero con tutto il cuore che la morte di Rossella Nappini non sia vana e sono certo sarà ricordata come un faro di speranza e impegno per la sua comunità”