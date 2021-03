Focolaio Covid alla Alpi di Ladispoli: sono 17 i positivi - Terzo Binario News

L’assessore Bitti: “Giusta la scelta di chiudere”

AGGIORNAMENTO – Ci sono 10 insegnanti, 2 collaboratori scolastici e 9 alunni positivi

Arrivano i dati ufficiali sul focolaio Covid della scuola Alpi di Ladispoli: ci sono 8 insegnanti positivi, una persona positiva non docente e 8 ragazzi positivi della scuola primaria.

L’assessore Fiovo Bitti: “La decisione adottata con grande senso di responsabilità dalla dirigente scolastica della Ilaria Alpi, la professoressa Maria Bevilacqua, è la migliore possibile che si poteva prendere a tutela degli studenti, del personale e delle stesse famiglie”.

Con queste parole l’assessore alla pubblica istruzione, Fiovo Bitti, è intervenuto in merito alla chiusura del plesso Ilaria Alpi per due giorni con studenti in didattica a distanza per sanificare i locali dopo alcuni casi di positivi al Covid.

Dalla prossima settimana l’attività didattica a distanza proseguirà, solo per la scuola primaria, per i plessi via Varsavia e via Praga, fino a venerdì 12 marzo.

“Sapevamo – ha proseguito Bitti – che ci sarebbero potuti essere dei momenti molto difficili e, proprio per tale ragione, l’interlocuzione con tutti i dirigenti scolastici è praticamente quotidiana. La sospensione delle lezioni in presenza per la didattica a distanza è una soluzione assolutamente praticabile, visto che ora scuole e famiglie sono più preparate rispetto ad un anno fa. Nei prossimi giorni, continueremo a monitorare la situazione per capire se è necessario adottare ulteriori provvedimenti”.