Focolaio alla scuola Alpi di Ladispoli: resta chiusa fino al 12 marzo - Terzo Binario News

Due giorni fa la dirigente scolastica dell’Ilaria Alpi Maria Bevilacqua aveva disposto due giorni di sanificazione ma i positivi restano

La scuola Ilaria Alpi di Ladspoli doveva riaprire lunedì, in seguito alla presenza di positivi nell’istituto. La dirigente scolastica Maria Bevilacqua aveva disposto la chiusura e due giorni di sanificazione, tali da consentire di riportare i bimbi in classe da lunedì. Invece si è formato un focolaio e per evitare che il contagio si propaghi i battenti resteranno chiusi per tutta la prossima settimana. I piccoli si dedicheranno alla didattica a distanza.

Il testo della circolare della preside: “Dal primo settembre tutta la comunità scolastica del nostro Istituto collabora instancabilmente con genitori, autorità comunali e sanitarie per garantire l’istruzione ai nostri alunni in un contesto sicuro e sereno, investendo impegno professionale e personale.

L’accrescersi della gravità della situazione, ultimamente, ha reso necessario il costante e continuo adeguamento delle misure, un monitoraggio quotidiano della loro efficacia e una stretta convivenza con la preoccupazione di fare il meglio possibile per tutelare la salute di tutti.

Mentre noi come comunità educante siamo esposti al rischio per garantire il diritto allo studio, amareggia e rammarica registrare che spesso il contagio entra nella scuola e nella vita delle persone.

Gli ultimi dati che abbiamo sulla diffusione del contagio purtroppo non sono confortanti e ci impongono una drastica decisione: prorogare di una settimana la didattica a distanza solo per la Scuola Primaria, per entrambi i plessi. Ci rendiamo conto che questo comporterà un ulteriore sacrificio per le famiglie ma è il male minore se vogliamo interrompere il passaggio del virus da una classe all’altra, da un ordine di scuola all’altro.

Questo non vuol dire che si è abbassata la soglia di guardia né che ci sono stati comportamenti superficiali o irresponsabili. L’aggressività di questa terza ondata, come purtroppo apprendiamo dai giornali e dai messaggi televisivi, non sta risparmiando il nostro Istituto e sta mettendo a dura prova la nostra organizzazione che fino ad ora aveva dato buoni risultati, vanificando il sacrificio e lo spirito di servizio di tutti, famiglie e personale scolastico che stanno rispondendo ai bisogni della comunità con impegno umano, emotivo e professionale.

Alla luce di queste considerazioni l’attività didattica a distanza, solo per la Scuola Primaria, plesso via Varsavia e via Praga, proseguirà fino a venerdì 12 Marzo 2021. Le famiglie che avevano fatto richiesta di pc verranno contattate in giornata per organizzare la consegna del dispositivo.

Si confida nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutti”.