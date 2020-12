Focolaio a Medicina no Covid del Padre Pio di Bracciano - Terzo Binario News

Nota dell’Asl Roma 4: “Un terzo dei pazienti è positivo, indagine epidemiologica in corso”

“Nelle ultime ore è stato scoperto un focolaio di Sars-Cov-2 nel reparto di medicina dell’ospedale Padre Pio di Bracciano.

Su 27 pazienti ricoverati, 9 sono risultati positivi al Tnf molecolare”. Così la Asl Roma 4 in una nota.

“Sono in corso le indagini su tutti gli operatori sanitari, medici ed infermieri da parte del SISP e della Direzione sanitaria di Presidio. Sono state attivate le procedure per il trasferimento dei pazienti positivi che in parte saranno assorbiti al reparto medicina Covid di Civitavecchia”.



È in corso anche indagine epidemiologica e sanificazione.