Focene: aggredisce i poliziotti in via dei Nautili - Terzo Binario News

Focene: aggredisce i poliziotti in via dei Nautili. È quanto accaduto il 27 febbraio alle 11,54.

Focene: aggredisce i poliziotti, cosa è successo

Gli agenti del commissariato Fiumicino hanno arrestato A. G. di 45 anni per il reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Arrestato un 45enne: ecco perché

I poliziotti sono giunti per la segnalazione di una persona con intenti suicidi in zona. Invece, hanno trovato un uomo in stato di agitazione: alla richiesta di farsi visitare da personale sanitario, li ha aggrediti.