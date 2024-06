Fl5, dalle 17 interruzione sulla Civitavecchia-Roma Termini • Terzo Binario News

Fin alle 8 di domani, servizio di bus sostitutivi

Per lavori di manutenzione, interruzione della circolazione sulla Fl5 dalle 17 del primo giugno fino alle 8 del 2 giugno

Attive modifiche alla circolazione e bus sostitutivi.

Si rende noto che Trenitalia ha comunicato che per effettuare interventi di manutenzione sulla linea FL5, la circolazione ferroviaria sarà interrotta nella notte tra il 1° e il 2 giugno 2024 e per garantire la mobilità dei passeggeri sarà predisposto un servizio di bus Gran Turismo da 50 posti.

I provvedimenti relativi ai treni della Direzione Regionale Lazio saranno i seguenti:

*Sabato 1° giugno 2024:*

– *R 4506 (Roma Termini 21:12 – Grosseto 23:37):* Il treno terminerà la corsa a Civitavecchia. Proseguimento con bus da Civitavecchia a Grosseto.

– *R 12552 (Roma Termini 22:12 – Civitavecchia 23:30):* Treno soppresso. Mobilità garantita con bus Roma Termini – Civitavecchia.

– *R 12554 (Roma Termini 23:27 – Civitavecchia 00:44):* Treno soppresso. Mobilità garantita con bus Roma Termini – Civitavecchia.

– *R 12565 (Civitavecchia 21:43 – Roma Termini 23:03):* Treno soppresso. Mobilità garantita con bus Civitavecchia – Roma Termini.

*Domenica 2 giugno 2024:*

– *R 12505 (Civitavecchia 05:58 – Roma Termini 07:18):* Treno soppresso. I passeggeri possono utilizzare il treno successivo R 12511 (Civitavecchia 07:00 – Roma Termini 08:18).

– *R 4507 (Grosseto 06:12 – Roma Termini 08:50):* Treno originario da Civitavecchia. I passeggeri da Grosseto possono utilizzare il treno successivo R 4125 (partenza da Grosseto alle 07:21).

– *R 12525 (Civitavecchia 09:32 – Roma Termini 10:50):* Partenza anticipata di 20 minuti, arrivo invariato.

I bus effettueranno fermate per servizio viaggiatori nelle seguenti località:

– *Roma Termini:* Fermata Cotral, via Giolitti altezza civico 38

– *Roma Tuscolana:* Altezza fermata ATAC su via Monselice

– *Roma Ostiense:* Piazzale dei Partigiani, ingresso stazione

– *Roma Trastevere:* Piazza Flavio Biondo – ingresso stazione

– *Roma S. Pietro:* Fermata Atac Gregorio VII/Stazione S. Pietro su via Gregorio VII

– *Roma Aurelia:* Piazzale stazione FS

– *Maccarese:* Piazzale stazione FS

– *Torre in Pietra – Palidoro:* Fermata Cotral – via Aurelia SS1 altezza via della stazione di Palidoro

– *Ladispoli:* Via Amalfi, altezza civico 27

– *Marina di Cerveteri:* Fermata TPL su viale Campo di Mare incrocio con via Eufronius

– *Santa Severa:* Fermata Cotral su SS1 Aurelia, altezza via del Castello

– *Santa Marinella:* Fermata Cotral – via Aurelia SS1 altezza via F. Crispi

– *Civitavecchia:* Parcheggio FS lato binario 1 Tronco

– *Tarquinia:* Piazzale stazione FS

– *Montalto di Castro:* Piazzale stazione FS

– *Capalbio:* Piazzale stazione FS

– *Orbetello:* Piazzale stazione FS

– *Albinia:* Piazzale stazione FS

– *Talamone:* Piazzale stazione FS

– *Grosseto:* Piazzale stazione FS

A Ladispoli per garantire il passaggio dei bus navetta dalle 16:00 del 1 giugno 2024 fino alle 07:00 del 2 giugno la sosta e la fermata (con rimozione forzata) e la circolazione di tutti i veicoli è regolata come segue:

· Via Amalfi, divieto di sosta e fermata ambo i lati (con esclusione dei bus navetta autorizzati per il trasporto dei pendolari);

· Via Amalfi, senso unico di circolazione in direzione Via Taranto;

· P.le Roma divieto di sosta (lato sinistro direzione Via Taranto), dall’intersezione con il Viale Italia fino all’intersezione con Via Spinelli (con l’esclusione dei bus navetta autorizzati per il trasporto dei pendolari;

· Via Spinelli, obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con Via Taranto;

· Viale Italia, obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con P.le Roma;

· Via Taranto, dall’intersezione con Via Spinelli fino all’intersezione con Via Cagliari, divieto di sosta fermata sul lato destro del senso di marcia;

· P.le Roma senso unico di circolazione in direzione Via Taranto.