Arriva il Quartiere Campo Oro futsal: giocherà in C2 • Terzo Binario News

Nasce una nuova realtà nel panorama del futsal civitavecchiese. È il Quartiere Campo Oro, che si iscriverà al campionato di C2 regionale ma cullando la speranza di ottenere un posto, fosse pure all’ultimo secondo, in C1.

La realtà del quartiere popolare è fresca vincitrice del campionato di Terza Categoria di calcio e l’idea è quella di allargarsi al calcio a 5, forte di una struttura che si sta consolidando e soprattutto dell’impianto – il campo Tamagnini – già a disposizione.

In questo senso, la fase di costruzione della realtà del futsal è in corso già da diverse settimane. L’allenatore sarà Umberto Di Maio e con lui dalla Futsal Civitavecchia lo seguiranno il portiere Claudio Cleri e Luca Bellumori, con l’ufficialità che verrà comunicata dal primo luglio in poi, quando cioè scadranno gli accordi ora in essere.

Il presidente è Antonello Quagliata, che fu anche il numero uno del Civitavecchia Calcio a 5 – oggi disciolto – e in questo momento si sta lavorando per allestire la squadra. Non solo il Tamagnini ma c’è la vicinanza della Compagnia Portuale a dare solidità al progetto, sia per il calcio a 11 che ora per il calcio a 5. per sua stessa ammissione Quagliata in una trasmissione autogestita ha detto: «Io stesso, lavorando alla Cpc, ho potuto avere l’appoggio di Patrizio Presutti per il progetto-calcio. Cercheremo di finalizzare alcuni spetti del futsal insieme a Pino Antonucci con il gruppo che si sta formando. Il modello da seguire è quello della compagine di Fabio Secondino ovvero una squadra di amici che ragiona in modo professionistico». Da quanto è emerso, è stato acquisito il titolo di un sodalizio romano, attraverso il quale è possibile l’iscrizione alla C2. L’idea che stuzzica la dirigenza di largo Martiri di via Fani è quello di tentare il triplo salto fino alla C1 magari approfittando di qualche rinuncia dell’ultimo momento.