Fl5, dal 4 all'8 dicembre linea interrotta fra tra Cerveteri e Ladispoli - Terzo Binario News

Da sostituire un ponte alla stazione di Marina di Cerveteri

A causa di lavori di sostituzione di un ponte alla stazione di Marina di Cerveteri la linea ferroviaria tra Cerveteri e Ladispoli sarà interrotta dal 4 all’8 dicembre.

Tra le stazioni interessate sarà attivato un servizio di bus sostitutivi, formato da corse con fermate presso tutte le stazioni intermedie e corse dirette.

Il punto di fermata per il bus navetta a Ladispoli è nel piazzale della stazione ferroviaria per cui dalle ore 00:00 del giorno 4 dicembre fino alle 24:00 dell’8 dicembre la sosta e la fermata (con rimozione forzata) e la circolazione di tutti i veicoli è regolata come segue:

· Via Amalfi, divieto di fermata ambo i lati (con esclusione dei bus navetta autorizzati per il trasporto dei pendolari); · Via Amalfi, senso unico di circolazione in direzione Via Taranto; · P.le Roma divieto di sosta (lato sinistro direzione Via Taranto), dall’intersezione con il Viale Italia fino all’intersezione Via Spinelli (con l’esclusione dei bus navetta autorizzati per il trasporto dei pendolari;· Via Spinelli, obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con Via Taranto;· Viale Italia, obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con P.le Roma; · Via Taranto, dall’intersezione con Via Spinelli fino all’intersezione con Via Cagliari, divieto di fermata su ambo i lati; · P.le Roma senso unico di circolazione in direzione Via Taranto

