"Fiumicino una città viva e in crescita: le feste e gli eventi lo confermano" • Terzo Binario News

Così dichiara il vice sindaco Ezio Di Genesio Pagliuca

“Fiumicino si conferma una città viva, forte e in crescita”. Lo dichiara il vicesindaco e candidato a sindaco alle prossime amministrative Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Abbiamo costruito una nuova Fiumicino, lavorato sul tessuto sociale e le associazioni che, prima di noi, erano state dimenticate. I tanti eventi di questi giorni stanno portando Fiumicino verso una nuova idea di Città – sottolinea -. Questo weekend è solo un esempio: da Woodstock a Tragliata, passando per il primo festival di street food in Darsena, fino al concerto dei Sud Sound System al lungomare di Fiumicino, sulla spiaggia libera. Tutti eventi gratuiti e svolti in sicurezza”.

“Nove anni fa la darsena era un luogo dimenticato e viale Traiano era una piccola strada dissestata, il lungomare della Salute ha avuto un restyling veloce che l’ha ulteriormente valorizzato – ricorda Di Genesio Pagliuca-. E non abbiamo finito, lavoriamo a nuovi progetti. Oggi siamo riusciti a far vivere Fiumicino grazie alle opere pubbliche e un percorso di urbanizzazione che questa Amministrazione ha progettato con lungimiranza. Il numero dei visitatori e gli incassi di ritorno per i commercianti sono la migliore risposta a chi vorrebbe riportare Fiumicino indietro di 10 anni, con una politica clientelare e personalistica. Fiumicino è di tutti, è una Città libera”.

“Ho incontrato centinaia di persone, ristoratori e imprenditori locali, entusiasti di come abbiamo migliorato la Città, oltre alle tantissime ragazze e ragazzi che finalmente popolano le nostre strade assieme a tante famiglie felici di avere una Fiumicino da vivere. Finalmente – conclude -! Siamo una nuova generazione che lavora con persone di grande esperienza e professionalità, uniti. Eravamo periferia, oggi siamo una Città in continua evoluzione. Questa è la Fiumicino che vogliamo, inclusiva, produttiva e sostenibile. È la nostra rivoluzione”.