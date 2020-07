Fiumicino: stop vendita alcolici da asporto dopo le 22 - Terzo Binario News

Con un’ordinanza firmata pochi minuti fa il sindaco Esterino Montino ha stabilito il divieto di vendita di alcolici e superalcolici da asporto, in tutto il territorio comunale, a partire dalle ore 22. Ciò significa che si potranno consumare alcolici e super alcolici, dopo quell’ora, solo all’interno dei locali e nelle aree di pertinenza cortili, suolo pubblico in concessione, dehor ecc. Il divieto vale anche per minimarket, alimentari e altri esercizi di vendita diretta.

Inoltre, sempre alle 22 dovranno chiudere tutte le attrazioni dello spettacolo viaggiante (come ad esempio le giostre).

Infine, fermo restando il divieto di musica in spiaggia dopo le 21.30, dalla mezzanotte in poi dovranno interrompersi le attività di intrattenimento e spettacolo con musica d’accompagnamento che comporti l’utilizzo di impianti di diffusione e amplificazione sonora. Questo vale per pub, bar, ristoranti sia in prossimità delle spiagge che altrove, strutture ricettive, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ecc.

“Alla luce di quanto accaduto nelle ultime settimane – spiega il sindaco Montino – abbiamo dovuto fare ricorso a misure più restrittive. Si è infatti resa necessaria, oltre ad un rafforzamento dei controlli nelle aree della movida, anche l’adozione di provvedimenti che puntino a limitare la vendita di alcolici da asporto dopo una certa ora”.

Il testo completo dell’ordinanza è consultabile sul sito del Comune.