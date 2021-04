Fiumicino senz'acqua: ecco quando, le zone interessate - Terzo Binario News

Acea informa che dalle 14 di venerdì 16 aprile alle ore 11 di sabato 17 aprile sarà interrotto il servizio idrico a Fiumicino per “consentire la realizzazione di interventi volti al potenziamento del sistema idrico potabile a servizio del Comune di Fiumicino e di alcune zone ad Ovest di Roma Capitale”.

Le zone interessate sono Fregene, Focene, Maccarese, Isola Sacra e Fiumicino Città, inoltre, potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Per limitare i disagi, dalle ore 14:00 di venerdì 16 aprile alle ore 11:00 di sabato 17 aprile, Acea ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti in stazionamento presso gli indirizzi sotto riportati:Via della Foce Micina angolo via del CanaleVia del Serbatoio (in prossimità centro idrico Acea)Via della Torre Clementina angolo via del CanaleLargo Corrado Tommasi CrudeliVia della Foce Micina angolo via delle OmbrineVia del Pesce Luna angolo via dei SaraghiViale di Focene 298 (fronte scuola Primaria Colombo Focene)Via Dentali angolo viale di FoceneLungomare di Ponente e Viale della Pineta di FregeneVia Nettuno angolo via Oneglia