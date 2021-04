"Covid+vaccini=assassini" a due passi dal San Filippo Neri, Volpi (M5S): "Scritta vergognosa" - Terzo Binario News

“Scritta vergognosa sui muri vicino l’Ospedale S.Filippo Neri. Passando nelle vicinanze dell’ospedale S.Filippo Neri ho notato una scritta veramente vergognosa.

Ho provveduto immediatamente a segnalarla in modo che la si possa rimuove nel più breve tempo possibile”. Così Alessandro Volpi, consigliere del M5S nel Municipio XIV e presidente della commissione Lavori pubblici

“Quelle parole sono oltremodo offensive per tutta la categoria degli operatori sanitari che si sono spesi in quest’ultimo anno in prima persona, a volte a costo delle loro stesse vite. Proprio la scorsa settimana come Consiglio del Municipio XIV abbiamo approvato un atto per realizzare un murales all’infermiere del San Filippo Neri, Luciano Quaglieri, che é venuto a mancare lo scorso novembre causa covid. Un infermiere amato da tutti per il suo impegno e la dedizione al lavoro”.

“Vorrei infine sommessamente ricordare che l’unica via per uscire da questa calamità che ci sta colpendo tutti da più di un anno è attraverso la buona riuscita della campagna vaccinale”.