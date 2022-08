Fiumicino saluta l'estate con una grande festa, tra buon cibo e calcio in tv • Terzo Binario News

Salutare la lunghissima estate laziale con una festa mentre si assapora il pescato locale di Fiumicino e ci si diverte in compagnia.

È l’obiettivo della prima edizione della ‘Festa di Fine Estate’, evento che fino al 28 agosto a Fiumicino conta di colorare il lunghissimo agosto nostrano.

Organizzata da ‘Il Faro all’Orizzonte’ la kermesse presenterà ogni sera un primo piatto a base di pesce del giorno, una bruschetta con i polpi, patatine fritte e acqua. C’è anche un menù partita, con la possibilità di seguire Lazio e Roma: hamburger 150 gr di scottona o salsiccia, patatine fritte e birra.

Location spaziosa e con possibilità di parcheggiare gratuitamente in via del Faro 74 (angolo via Coni Zugna) a Fiumicino, proprio di fronte al campo sportivo.