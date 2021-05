Fiumicino, riprende la costruzione della Liburna - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Mercoledì 12 maggio alle ore 18.00 presso il Cantiere della Liburna In Viale Danubio – Fiumicino, inauguriamo la ripresa dei lavori del modello, a grandezza naturale, della nave romana che la famiglia Carmosini ha iniziato a costruire circa 20 anni fa. Saranno presenti: Esterino Montino Sindaco Comune di Fiumicino, Michela Califano Consigliera regionale, Albino Ruberti Capo Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori Vice presidente della Regione Lazio.

Attraverso un progetto presentato da SAIFO, Assonautica e Fondazione Catalano la Regione Lazio ci ha riconosciuto delle risorse fondamentali per riavviare la costruzione della Liburna Questo intervento consentirà a Oscar Carmosini di intervenire su questa bellissima opera per almeno due mesi. La nostra speranza, anzi quasi certezza, è che prima dello scadere di questi due mesi, altri contributi arriveranno sia dalle Istituzioni che dai privati in modo che a fine giugno si possa continuare e dare sostanza al nostro obiettivo su cui stiamo lavorando: vedere la nave posizionata, in una destinazione museale, che per noi è accanto al museo delle navi romane in aeroporto, entro il 2022. L’appuntamento di mercoledì 12 servirà a sensibilizzare l’intera collettività verso un’opera che rievocando il passato in modo rigoroso guarda al turismo del futuro.

Visto l’argomento che secondo noi è di grande interesse per il mondo produttivo, soprattutto legato al turismo ,e per i nostri concittadini ci aspettiamo grande partecipazione e quindi raccomandiamo, in base alle norme anti Covid di indossare la mascherina e tenere la distanza di sicurezza