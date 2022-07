"Fiumicino Legalità", alla biblioteca di Fregene il libro di Blas Roca Rey • Terzo Binario News

“Torna Fiumicino Legalità con un primo appuntamento estivo che si terrà venerdì 15 luglio alle ore 19.30 presso la Biblioteca Gino Pallotta di Fregene”. Lo dichiara la delegata del sindaco alla Legalità Arcangela Galluzzo.

“Il protagonista della serata sarà l’attore Blas Roca Rey che presenterà il suo libro “Il mondo di Blas. Storie di ordinaria magia” e leggerà brani tratti dal testo – spiega Galluzzo -. Le storie narrate nel libro che presenta nascono per la radio. Scritte e lette ogni venerdì, per molti mesi, fino a diventare la sua adorabile ossessione”.

“Sono storie vere, di uomini e donne, di ragazzi, di partigiani e studenti, di sportivi ed artisti, compresi i suoi affetti più cari, che a loro modo hanno fatto la storia – prosegue -. Alla serata, insieme a me, parteciperanno Anna Maria Anselmi, assessora alle Pari Opportunità, Paola Meloni, consigliera comunale. A moderare ci sarà la giornalista Francesca Procopio. Come anticipato, inoltre, durante la serata sarà proiettato il cortometraggio “Stickman city” del giovanissimo Giacomo Pierce, che ha ricevuto la menzione speciale “Legalità” dal Comune di Fiumicino durante la prima edizione del Moscerine Film festival, il primo festival dedicato alle opere dei bambini da 0 a 12 anni”.

“La Rassegna Fiumicino Legalità si impreziosisce del contributo di un attore straordinario e sensibile quale Blas Roca Rey – conclude Galluzzo -, che leggerà brani del suo libro nel quale sono racchiuse storie vere, storie in cui è l’identità umana a condurci per mano nella riflessione”.

“È un grande piacere partecipare in prima persona e portare il mio intervento alla presentazione del libro di Blas Roca Rey – commenta l’assessora Anselmi -. Una figura nota nel mondo del cinema italiano che ho il piacere di accogliere e presentare, non solo perché tra le varie tappe della sua presentazione ha voluto includere il nostro territorio, ma soprattutto perché nel libro che ci presenterà, i veri protagonisti delle “storie di ordinaria magia” sono le persone e le loro vite, tutte storie vere e di coraggio e per cui invito chiunque sia interessato, a partecipare per ascoltarne degli estratti che ci leggerà l’autore stesso”.

“Un altro appuntamento culturale prestigioso per la nostra città – conclude Paola Meloni – sempre più teatro di momenti di intrattenimento, riflessione e contenuti di altissimo profilo. Ringrazio la delegata alla legalità per aver dato forma e sostanza ad un tema delicato come la legalità la cui promozione passa necessariamente per la cultura”.