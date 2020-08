Fiumicino, in lieve flessione i positivi al Covid 19 - Terzo Binario News

Il sindaco Montino: “È una fase delicata della pandemia, chiedo a tutti rispetto delle regole base con scrupolo e buon senso”

“Sono appena arrivati i dati sui contagi in città aggiornati ad oggi, 21 agosto”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “In questo momento, a Fiumicino, ci sono 11 persone positive al coronavirus – spiega il sindaco – mentre è sceso a 5 il numero di quelle in sorveglianza attiva perché contatti diretti di qualcuno che ha contratto il virus. Registriamo, dunque, una lievissima flessione verso il basso rispetto all’ultimo dato che era di 12 positivi”.

“Come ho già avuto modo di ripetere più volte, questa fase della pandemia è particolarmente delicata, come testimoniano i numeri a livello nazionale – conclude Montino – Per questa ragione è di fondamentale importanza rispettare 3 regole auree per limitare il diffondersi del virus: usare la mascherina (che, ricordo, è obbligatoria anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei posti in cui possono crearsi assembramenti); rispettare la distanza di sicurezza tra le persone; lavarsi o igienizzare spesso le mani. Chiedo a tutte e tutti di farlo con scrupolo e buon senso”.