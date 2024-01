Fiumicino festeggia i 30anni di Forza Italia: “Orgogliosi dei nostri principi e valori” • Terzo Binario News

Il capogruppo Alessio Coronas celebra i 30anni del partito fondato da Silvio Berlusconi

“Ideali che portiamo avanti per il bene della collettività, azioni concrete per guardare sempre avanti e costruire un futuro migliore: oggi Forza Italia festeggia i suoi 30 anni di attività e come capogruppo del partito di Fiumicino non posso che esprimere soddisfazione per tutti i risultati raggiunti finora”. A parlare è il capogruppo di Forza Italia Fiumicino, Alessio Coronas.

“L’attaccamento con questo partito nasce in me fin da giovanissimo, – prosegue Coronas – quando ho iniziato a seguire le sue orme sposandone i principi e i valori. Oggi, posso affermare che la voglia di fare e portare avanti quanto è stato fatto non mi ha mai abbandonato. Fondamentale è l’importanza che abbiamo sempre dato al dialogo diretto con i cittadini, al confronto ed all’ascolto di idee e suggerimenti. Solo così si possono capire quali siano davvero le criticità e trovare il modo per affrontarle, insieme”.

“Con l’augurio di raggiungere altri importanti traguardi – conclude – ringrazio tutti i membri di Forza Italia per quello che stanno facendo e per il futuro che verrà”.