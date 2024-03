Fiori e Valdambrini, studio di fattibilità per una nuova strada a Santa Marinella • Terzo Binario News

“Abbiamo dato mandato agli uffici tecnici di predisporre in tempi celeri uno studio di fattibilità per la progettazione e la realizzazione di una strada di collegamento tra i quartieri Fiori e Valdambrini”.

Lo comunica il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.

“Successivamente ai sopralluoghi effettuati qualche settimana fa – ha continuato il Sindaco – stiamo predisponendo tutti gli atti necessari alla valutazione tecnica ed economica per la progettazione di una strada di collegamento tra il Rione Valdambrini ed il Rione Fiori.

Nella fattispecie, si tratterebbe di realizzare un’arteria stradale che collegherebbe via Valdambrini a Via delle Magnolie attraverso un tracciato a ridosso della linea ferroviaria, per intenderci poco dopo il Parco degli Eucaliptus, del quale, nei giorni scorsi, abbiamo concluso l’accordo di comodato con Ferrovie dello Stato e che presto sarà oggetto di intervento di recupero e bonifica ambientale, con la realizzazione, inoltre, di un ampio parcheggio a disposizione degli abitanti della zona.

La realizzazione di questa strada avrà senza dubbio ricadute benefiche in termini di viabilità per entrambi i quartieri, ad oggi collegati solamente a monte da Via Lazio. Un’opere pubblica a mio avviso non più procrastinabile, considerato l’alto numero di residenti nei due rioni e le numerose strutture pubbliche presenti nel quartiere Valdambrini, comprese scuole, uffici Asl e centro commerciale.

Ciò decongestionerebbe senza dubbio il traffico interno, andando di fatto a creare “l’anello viario” che i cittadini attendono da tempo.

In questo contesto – prosegue il Sindaco – stiamo predisponendo anche tutto l’iter necessario alla stesura del piano di asfaltatura generale, che interesserà numerose vie di Santa Marinella e Santa Severa, in special modo nelle zone periferiche e collinari della città che necessitano di urgenti opere manutentive, così come costatato dalle relazioni dei tecnici.

Santa Marinella è un cantiere a cielo aperto – conclude il Sindaco Tidei – dalla ristrutturazione delle scuole elementari, alla bonifica dei parchi pubblici, alla riqualificazione del Palasport, e tanti altri interventi che saranno avviati nei prossimi mesi, per continuare il percorso di modernizzazione della città”.