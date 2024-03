Consiglio a Ladispoli, la Mollica all'attacco: "Ricorso al Tar sui Piani" • Terzo Binario News

Ancora sui rapporti con palazzo Falcone: “assistiamo a Dirigenti che dimenticano il loro ruolo e si permettono di intimidire i consiglieri di opposizione”

“Altra pagina nera per Ladispoli…

Ancora una volta gli interessi di pochi prevalgono su quelli dell’intera comunità cittadina.

I due Piani Integrati approvati ieri in consiglio comunale grazie a manovre poco chiare e con forzature in sfregio dei regolamenti, sono l’ennesima dimostrazione che nella nostra città c’è un Sindaco che si sente il “proprietario della Ditta” (e pensa che la “Ditta” Ladispoli sia proprio la sua), e tutto questo avviene senza che nessuno pensi alla trasparenza delle procedure, che dovrebbero essere alla base della pubblica amministrazione.

Sarebbe utile capire, e far capire, chi sono i beneficiari di uno sforzo così importante e prepotente.

E quanti privilegi, per la Premiata Ditta!

Uffici comunali messi a disposizione di società private, permessi a costruire a pioggia…

Addirittura assistiamo a Dirigenti che dimenticano il loro ruolo e si permettono di intimidire i consiglieri di opposizione, con così tanta veemenza da farci insinuare più di un dubbio sull’operato di una parte dell’amministrazione che, a volte, sembrerebbe più impegnata a compiacere il Sindaco che attenta alla correttezza delle procedure.

Oggi più che mai dobbiamo mettere in campo tutte le nostre forze per difendere il nostro territorio ed evitare il collasso della nostra città: …questa colata di cemento targata Grando a chi fa bene? Certo non a Ladispoli ed ai suoi cittadini.

Personalmente, come sempre e più di sempre, farò di tutto per bloccare questo scempio: ho già attivato i percorsi legali per valutare un ricorso al Tar per evitare che tra qualche giorno fiocchino permessi a costruire!

Tra non molto (per fortuna) l’amministrazione Grando finirà il suo mandato, purtroppo le sue catastrofi invece saranno davanti agli occhi dei Ladispolani per decenni”.

consigliera comunale Amelia Mollica Graziano