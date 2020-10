Fiom Civitavecchia chiede investimenti nel settore metalmeccanico - Terzo Binario News

“Il tempo scorre, l’agenda energetica per Civitavecchia sembra ferma alle dichiarazioni e il progetto turbogas per l’area di Torrevaldaliga nord sembra proseguire senza che sia stata ancora condivisa una strategia per lo sviluppo sostenibile e l’occupazione stabile.

Emergenza sanitaria a parte, tra i metalmeccanici continua l’alternanza tra lavoro e cassa integrazione: una condizione che deve cambiare prima possibile per il bene dei lavoratori, delle rispettive famiglie e di tutto il tessuto economico di un territorio da tempo in grande difficoltà.

Tra le aziende metalmeccaniche inizia ad esserci chi tenta di guardare avanti con idee e investimenti per diversificare le attività, una novità positiva di cui va dato atto e merito.

Ma in generale sono ancora molte le imprese che, dopo anni di concorrenza spietata a suon di ribassi, nonostante la situazione drammatica sembrano ancora ferme in attesa degli eventi, un atteggiamento non all’altezza del problema.

Da Enel nessun ragionamento ufficiale al di là del turbogas, eppure a livello nazionale parla esplicitamente di investimenti in idrogeno verde e logistica. Ovunque tranne Civitavecchia, dove apparentemente tutto tace?

I lavoratori di questo territorio hanno dato tutto alle esigenze energetiche nazionali, adesso rivendichiamo investimenti per un’occupazione stabile in prospettiva.

E’ il momento di scoprire le carte, perchè non è più il tempo delle voci di corridoio.

Torneremo al Ministero chiedendo il coinvolgimento di Invitalia, l’Agenzia partecipata per gli investimenti e lo sviluppo. Continuiamo a pensare che sarà bene andarci con uno o più progetti condivisi e stiamo lavorando, non da soli, a un confronto pubblico prima di quel momento.

E’ una fase cruciale che non sappiamo quanto durerà e chiediamo a tutti i lavoratori di tenersi uniti e vigili, perchè le mobilitazioni per il futuro dei metalmeccanici TVN potrebbero incrociare quelle per il rinnovo dei Contratti Nazionali, le cui trattative si sono aperte con la netta chiusura degli industriali a ogni aumento in busta paga.

FIOM – CGIL Civitavecchia Roma nord Viterbo