Fiom Cgil: "Il piano di transizione ecologica può finalmente portare sviluppo e occupazione a Civitavecchia" - Terzo Binario News

La Fiom Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo commenta coLa Regione Lazio e Sapienza Innovazione hanno presentato il piano per la transizione di Civitavecchia.

Insieme al parco eolico offshore ci sono progetti per sbocchi produttivi e di manifattura per il sito Tvn quando cesserà l’utilizzo del carbone. In sintesi infrastrutture portuali per ospitare la filiera dell’eolico offshore, creazione di un hub per l’accumulo e la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, produzione di idrogeno verde, installazione di impianti fotovoltaici, un centro di ricerca per la sostenibilità e la transizione ecologica.

Si stima un investimento iniziale di oltre 1 miliardo e 700 milioni di euro, con la creazione di 1801 posti di lavoro tra produzione e installazione per ognuno dei tre anni di durata degli investimenti. Negli anni successivi, per la gestione e manutenzione degli impianti, all’anno si stimano 1050 occupati comprensivi dell’indotto con una prospettiva di 30 anni.

Insieme alla Camera del Lavoro Cgil presenteremo le nostre osservazioni, intanto sono evidenti l’importanza e la portata di un progetto che se sarà così realizzato darebbe sviluppo e rilancio all’occupazione del territorio e sarebbe ciò per cui siamo mobilitati da tempo.

Ci sono le condizioni affinchè il nostro territorio diventi un laboratorio nazionale di insediamenti industriali con e per le fonti rinnovabili. Un’opportunità possibile oggi perché “ieri” – a differenza di chi era interessato solo al presente immediato – come Fiom e Cgil abbiamo iniziato a ragionare con il territorio lavorando quindi anche per il domani.

Seguiremo passo per passo questo percorso come sempre in stretto rapporto con i lavoratori che abbiamo l’onore di rappresentare. W LA FIOM, W LA CGIL!

E’ possibile consultare la sintesi del Piano per la Transizione di Civitavecchia dal sito web di Lazio Innova, a questo indirizzo : www.lazioinnova.it/pte-civitavecchia