Fine settimana di lavoro per Roma Capitale, fra malamovida e conducenti ubriachi • Terzo Binario News

Controlli rafforzati nel fine settimana da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per garantire la sicurezza stradale, con una particolare attenzione alle condotte pericolose come la guida in stato di ebbrezza e l’eccesso di velocità: 18 le patenti ritirate dagli agenti, con 7 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza.

Più di 400, invece, le irregolarità riscontrate per superamento dei limiti di velocità.

Non sono mancate le verifiche anche nelle zone interessate dal fenomeno della “malamovida”, con accertamenti presso locali pubblici, esercizi commerciali, minimarket e attività ricettive. Più di una ventina le sanzioni per mancato rispetto delle regole anti alcol.

Numerosi gli illeciti riscontrati tra le attività ricettive oggetto di accertamento, in particolare nel centro storico, con oltre 23mila euro di sanzioni elevate.